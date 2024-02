New Work Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die New Work Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 42,5, was als neutral eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 33, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die RSI-Analyse.

Die Stimmung und Meinungen in sozialen Medien zu New Work waren neutral, sowohl in den Kommentaren als auch in den diskutierten Themen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als neutral eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für New Work neutral sind. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der New Work Aktie von 64,9 EUR als "Schlecht" bewertet, da er um -29,65 Prozent vom GD200 (92,25 EUR) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 67,3 EUR auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird der Kurs der New Work Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.