New Wave Holdings Aktie: Das macht richtig Spaß!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber New Wave eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält New Wave daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die gleitender Durchschnittskurs der New Wave beläuft sich inzwischen auf 0,06 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,08 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +33,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,04 CAD, was die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +100 Prozent ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die New Wave daher die Gesamtnote "Gut" aus technischer Sicht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der New Wave bei 0,52, was unter dem Branchendurchschnitt (99 Prozent) liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 81,5 auf, wodurch die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen wird. Aufgrund dessen erhält die New Wave eine "Gut"-Bewertung auf der fundamentalen Basis.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 6,62) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von New Wave daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.