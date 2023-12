New Wave Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Aktie von New Wave wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 0,52 liegt die Bewertung insgesamt 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" von 81,49. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in der fundamentalen Analyse.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die New Wave-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 12,5 Punkten. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über New Wave festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen im Durchschnitt diskutiert wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Auch hier wurde über New Wave neutral diskutiert, ohne ausschlaggebende positive oder negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.