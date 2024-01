New Wave Holdings Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Wave liegt bei einem Wert von 0, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 86,92) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 99 Prozent) liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der New Wave derzeit bei 0,06 CAD verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 0,08 CAD notiert und damit einen Abstand von +33,33 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) kann die Aktie mit einem Niveau von 0,05 CAD eine Differenz von +60 Prozent aufweisen, was erneut als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) der New Wave liegt bei einem Niveau von 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 32 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist New Wave eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.