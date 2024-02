New Wave Holdings Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Wave liegt bei 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 129,95 für "Metalle und Bergbau" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionen über New Wave in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie behandelt, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und sich die Stimmung kaum verändert hat. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie von New Wave auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet New Wave im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,38 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.