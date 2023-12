New Wave Holdings Aktie: Füße still halten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für New Wave liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist New Wave auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die abweichende Bewertung führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das New Wave-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) ist New Wave aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 0,52, was einem Abstand von 99 Prozent zum Branchen-KGV von 81,22 entspricht. Folglich ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei New Wave aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über New Wave geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von New Wave bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.