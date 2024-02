New Wave Holdings Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell liegt der Wert für die New Wave-Aktie bei 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 75, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,06 CAD für den Schlusskurs der New Wave-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt einen ähnlichen Wert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Wave einen Wert von 0 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 129,95) unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird New Wave daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen zu New Wave in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Somit wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, was darauf hindeutet, dass die Aktie angemessen bewertet ist, basierend auf der Anlegerstimmung.