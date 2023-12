New Wave Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Der RSI25 beträgt 50, was auf eine neutrale Bewertung für die letzten 25 Tage hindeutet, und führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Fundamental gesehen wird New Wave im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 11,63, was einem Rückstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 20,63 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Bewegungen gab. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Industrie") hat die Aktie von New Wave im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,44 Prozent erzielt, was 38,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -4,38 Prozent, und New Wave liegt aktuell 40,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.