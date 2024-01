New Wave Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von New Wave als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die New Wave-Aktie beträgt 100, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25-Wert von 66,67 als "Neutral" gilt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, weshalb die Gesamtbewertung auf "Neutral" festgelegt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattfanden.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die New Wave-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 45,11 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Aktien liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Aktie 45,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.