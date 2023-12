New Wave Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Li Auto":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von New Wave zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens.

Ein weiteres Instrument zur Einschätzung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von New Wave zeigt einen Wert von 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte New Wave in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,44 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zu einer Unterperformance von -39,63 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite von New Wave 38,99 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Bild der Anlegerstimmung rund um New Wave wider, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Zusammenfassend ist die Aktie von New Wave bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.