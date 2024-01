New Wave Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei New Wave wird der 7-Tage-RSI aktuell auf 33,33 Punkte bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, wurde auch in Bezug auf die Aktie von New Wave analysiert. Das Ergebnis zeigt, dass es weder besonders positive noch negative Auswirkungen gab, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von New Wave ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses schnitt New Wave im vergangenen Jahr mit einer Rendite von -50 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 44 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite von New Wave mit -44,82 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.