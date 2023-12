New Wave Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Bei einem Wert von 50 gilt der New Wave-RSI als "Neutral". Der RSI25 beträgt ebenfalls 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für New Wave.

Das Sentiment und der Buzz von New Wave können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität der Aktie im Netz deutet auf eine mittlere Aktivität hin und erfordert eine Einstufung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" für New Wave in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von New Wave zuletzt im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um New Wave. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt New Wave damit 39,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -4,54 Prozent. New Wave liegt aktuell 39,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.