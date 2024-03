New Value Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Talenthouse liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und bestätigt damit die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei Talenthouse in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Daher erhält Talenthouse in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Talenthouse hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,09 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -8,69 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +57,78 Prozent im Branchenvergleich für Talenthouse. Auch im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Talenthouse mit +54,25 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält Talenthouse daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Talenthouse-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,01 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 CHF liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -50 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Talenthouse-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.