New Universe Environmental Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von New Universe Environmental eine Rendite von -37,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 30,54 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -6,67 Prozent, und New Universe Environmental liegt aktuell 31,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der New Universe Environmental-Aktie zeigt einen Wert von 8 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 30 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für New Universe Environmental nach RSI-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36 und bedeutet, dass die Börse 36,58 Euro für jeden Euro Gewinn von New Universe Environmental zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 237, wodurch der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktie auf sozialen Plattformen wird von unseren Analysten als neutral eingestuft, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird New Universe Environmental hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.