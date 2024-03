New Universe Environmental Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Aktie von New Universe Environmental schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 6,91 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,31 % 5,4 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der New Universe Environmental aktuell bei 0,07 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,052 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -25,71 % zum GD200 und von -13,33 % zum GD50 für die vergangenen 50 Tage. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse sozialer Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber New Universe Environmental eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von New Universe Environmental im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,7 % erzielt, was 30,61 % unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -3,65 %, und New Universe Environmental liegt aktuell 34,05 % darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.