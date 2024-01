New Universe Environmental Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die New Universe Environmental-Aktie hat in der technischen Analyse eine schlechte Bewertung erhalten. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,06 HKD, was einem Unterschied von -25 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,29 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von New Universe Environmental jedoch positiver bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 36,58 insgesamt 82 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 206,2 beträgt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für die New Universe Environmental-Aktie war in den letzten Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die New Universe Environmental-Aktie.