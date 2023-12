New Universe Environmental Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von New Universe Environmental fiel in den letzten 12 Monaten um -53,42 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die im Durchschnitt um -9,83 Prozent fielen, einer Underperformance von -43,59 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -1,44 Prozent im letzten Jahr, wobei New Universe Environmental um 51,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für New Universe Environmental beträgt 4,63 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit um 2,12 Prozent über dem Mittelwert (2,51) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält New Universe Environmental eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von New Universe Environmental liegt bei 36,58, was 83 Prozent niedriger ist als der Durchschnittswert (209,77) vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und damit erhält die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die New Universe Environmental-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (88,89) zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit wird das Wertpapier auch hier mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für New Universe Environmental.