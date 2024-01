New Universe Environmental Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

In den vergangenen zwei Wochen wurde die New Universe Environmental von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf die Dividende liegt New Universe Environmental mit einer Dividende von 4,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (10,53 %) niedriger, was einer Differenz von 5,9 Prozentpunkten entspricht. Daher kann die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet werden.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Universe Environmental liegt mit einem Wert von 36,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der Branchendurchschnitt beträgt 209, was einer Differenz von 83 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für New Universe Environmental auf dieser Ebene führt.