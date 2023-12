New Universe Environmental Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die New Universe Environmental-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,08 HKD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,065 HKD, was einem Unterschied von -18,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 HKD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von -7,14 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Universe Environmental bei 36,58, was unter dem Branchendurchschnitt von 83 Prozent liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 209,72 auf. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über New Universe Environmental neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete New Universe Environmental in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,42 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,52 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -43,91 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -1,06 Prozent, und New Universe Environmental zeigte eine Unterperformance von 52,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.