New Times Energy Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

New Times Energy: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividende von New Times Energy beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (6,32 %) zu einer niedrigeren Ausschüttung führt. Dies entspricht einer Differenz von 6,32 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte die Aktie von New Times Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,32 Prozent, was 21,55 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,77 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -5,25 Prozent, wobei New Times Energy aktuell 21,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird New Times Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,77, was einen Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,25 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz rund um New Times Energy lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung schließen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für New Times Energy eine durchwachsene Bewertung, wobei die fundamentale Unterbewertung positiv zu bewerten ist, während die Dividende und die Renditeentwicklung eher negativ ausfallen.