New Times Energy Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der New Times Energy Aktie ergibt einen aktuellen Relative Strength-Index (RSI) von 52,94, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein ähnlicher Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der New Times Energy Aktie bei 4,77 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz ergeben eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt wird daher das Sentiment als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von New Times Energy eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 6,57 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht". Somit ergibt sich eine insgesamt negative Einschätzung in Bezug auf die Dividenden des Unternehmens.