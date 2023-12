New Times Energy Aktie: Kaum zu glauben!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen über Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen über New Times Energy wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die New Times Energy-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,071 HKD liegt, was einer Abweichung von -29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,08 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -11,25 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie ein schlechtes Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die New Times Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,18 Prozent erzielt, was 25,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" schneidet die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -2,13 Prozent um 25,05 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung.

Die Dividendenpolitik von New Times Energy wird ebenfalls negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt zeigen die Analyseergebnisse eine negative Tendenz für die New Times Energy-Aktie in Bezug auf Stimmung, technische Indikatoren, Branchenvergleich und Dividendenpolitik.