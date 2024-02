New Times Energy Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der aktuelle Sentiment und Buzz rund um New Times Energy ist neutral, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge als auch der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Die mittlere Diskussionsintensität deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung laut Messung kaum Änderungen aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat New Times Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,55% liegt. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die New Times Energy-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (54,9) bestätigt auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch für den RSI25 weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für New Times Energy.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über New Times Energy diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.