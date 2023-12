New Times Energy Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Derzeit schüttet New Times Energy niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch aus. Der Unterschied beträgt 6,28 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,28 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Times Energy liegt bei einem Wert von 5, im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 49,63 in der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieser Differenz wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die New Times Energy als überverkauft betrachtet wird, da der RSI-Wert bei 20 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei New Times Energy. Daher wird das Sentiment und Buzz-Kriterium als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden. Zusammengefasst erhält New Times Energy auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.