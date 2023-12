New Times Energy Aktie: Chancenlos!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei New Times Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf einen neutralen Wert hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für New Times Energy in diesem Punkt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von New Times Energy bei -27,18 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei New Times Energy mit 23,06 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Times Energy beträgt 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Investoren, die derzeit in die Aktie von New Times Energy investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erzielen, was 6,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.