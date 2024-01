New Talisman Gold Mines Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Auf der Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von New Talisman Gold Mines als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die New Talisman Gold Mines-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 57,14, was eine "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der New Talisman Gold Mines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,017 AUD liegt damit deutlich darunter (Unterschied -15 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um New Talisman Gold Mines lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen haben sie verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.