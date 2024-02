New Silkroad Culturaltainment im Check!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von New Silkroad Culturaltainment war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Somit erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von New Silkroad Culturaltainment im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,56 Prozent erzielt, was 23,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -18,24 Prozent, wobei New Silkroad Culturaltainment aktuell 23,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von New Silkroad Culturaltainment liegt derzeit bei 0 Prozent und somit unter dem Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent für die "Getränke"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die New Silkroad Culturaltainment-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.