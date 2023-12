New Silkroad Culturaltainment Aktie: Das ist mal eine Nummer!

New Silkroad Culturaltainment-Aktie unter Branchendurchschnitt

Derzeit weist die Dividendenrendite der New Silkroad Culturaltainment-Aktie einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3.67% liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird. In der "Getränke"-Branche liegt die Differenz zu vergleichbaren Werten bei -3%.

Bei der Einschätzung des Aktienkurses spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Einschätzung der New Silkroad Culturaltainment-Aktie. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen zu dem Unternehmen besprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der New Silkroad Culturaltainment-Aktie von 0.151 HKD mit +0,67 Prozent nur leicht vom GD200 (0,15 HKD) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen abbildet, weist hingegen einen Kurs von 0,16 HKD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiteres Instrument der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der bewertet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die New Silkroad Culturaltainment-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als überkauft bewertet und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird die New Silkroad Culturaltainment-Aktie in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.