New Silkroad Culturaltainment Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei New Silkroad Culturaltainment beträgt das aktuelle KGV 2730. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 70. Damit ist New Silkroad Culturaltainment aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen für New Silkroad Culturaltainment. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für New Silkroad Culturaltainment liegt der RSI7 aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich ein "Gut"-Rating für New Silkroad Culturaltainment in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der New Silkroad Culturaltainment aktuell bei 0,15 HKD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,155 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von +3,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine Differenz von -3,13 Prozent, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".