New Silkroad Culturaltainment Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der gleitende Durchschnittskurs der New Silkroad Culturaltainment liegt derzeit bei 0,15 HKD, während der Aktienkurs selbst 0,156 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +4 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,16 HKD, was einer Distanz von -2,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet gilt die Aktie von New Silkroad Culturaltainment aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Mit einem KGV von 2730,16 liegt es insgesamt 3795 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der bei 70,1 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über New Silkroad Culturaltainment in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über New Silkroad Culturaltainment unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt New Silkroad Culturaltainment mit einer Rendite von 49,58 Prozent um mehr als 63 Prozent darüber. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,63 Prozent. Auch hier liegt New Silkroad Culturaltainment mit 62,21 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.