New Silkroad Culturaltainment Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von New Silkroad Culturaltainment hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von New Silkroad Culturaltainment um 49,58 Prozent höher als der Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -9,26 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von New Silkroad Culturaltainment mit 58,84 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Bewertung von 0,15 HKD für die Aktie von New Silkroad Culturaltainment, was nur eine geringe Abweichung von +4 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,156 HKD) darstellt. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie zugesprochen. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,16 HKD liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält New Silkroad Culturaltainment also ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von New Silkroad Culturaltainment wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung lassen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen schließen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2730,16, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" eine Unterbewertung signalisiert. Daher wird die Aktie von New Silkroad Culturaltainment aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.