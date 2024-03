New Silkroad Culturaltainment Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über New Silkroad Culturaltainment in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über New Silkroad Culturaltainment wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei New Silkroad Culturaltainment aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -3,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für New Silkroad Culturaltainment liegt momentan bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält New Silkroad Culturaltainment eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien weist New Silkroad Culturaltainment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2730,16 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 14572 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 18. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.