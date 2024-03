New Residential Investment Aktie: Das gab es noch nie!

Die Rithm Capital Corp-Aktie erhält von Analysten insgesamt ein Rating von "Gut". Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate wurden 2 als "Gut" eingestuft, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 2,86 Prozent steigen könnte. Aufgrund dessen lautet die Empfehlung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Rithm Capital Corp-Aktie derzeit +3,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie 10,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Rithm Capital Corp-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft, was auf ein gutes Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt erhält die Rithm Capital Corp-Aktie also eine positive Bewertung von Analysten und Anlegern, während die technische Analyse gemischte Signale liefert.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre New Residential Investment-Analyse vom 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich New Residential Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen New Residential Investment-Analyse.

