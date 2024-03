New Residential Investment Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Rithm Capital Corp-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 11,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,31 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (10,92 USD) bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung für die Rithm Capital Corp-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rithm Capital Corp-Aktie positiv bewertet wird, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,92 USD liegt, was einer Abweichung von +9,09 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 10,69 USD zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, obwohl die kurzfristige Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine neutrale Einstufung, da er weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend erhält die Rithm Capital Corp-Aktie gemischte Bewertungen, da die technische Analyse positive Signale zeigt, während das Sentiment und der Buzz eher negativ ausfallen.