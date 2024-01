New Residential Investment Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten zwei Wochen wurde die Rithm Capital Corp von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Meinungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie der Rithm Capital Corp als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Innerhalb eines Monats wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,5 USD, was einer Erwartung von 10,58 Prozent entspricht.

Die Diskussion im Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Rithm Capital Corp eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rithm Capital Corp-Aktie beträgt 85, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48,13 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der verschiedenen Bewertungen und Indikatoren ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Rithm Capital Corp.

