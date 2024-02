New Residential Investment Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Rithm Capital Corp-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 2 Analystenbewertungen 2 "Gut"-Einstufungen erhalten, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es wurden keine neuen Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 11,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 8,7 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,58 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung lautet ebenfalls "Gut", was zusammengefasst zu einem "Gut"-Rating von den Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rithm Capital Corp liegt bei 32,46, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ist die Rithm Capital Corp-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 10,58 USD -0,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,62 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.