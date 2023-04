New Residential Investment Aktie: Eine erfolgversprechende Investitionsoption

New Residential Investment verzeichnete im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von 8,71 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt von 1,82 Prozent im gleichen Sektor (Financial) übertraf das Unternehmen diesen um 79,1 Prozentpunkte. Innerhalb der Branche Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) erzielen Wertpapiere durchschnittlich eine jährliche Rendite von ebenfalls 8,71 Prozent. Aktuell setzt sich New Residential Investment um -0 Prozent gegenüber diesem Wert ab.

Charttechnische Bewertung der New Residential Investment Aktie

Aktuell liegt der gleitende Durchschnittskurs der New Residential Investment unter dem Trendsignal des GD200 bei 10,56 USD. Die Aktie notiert aktuell bei 7,17 USD und weist somit eine negative Abweichung von -32,10 Prozent gegenüber dem GD200 auf. Auch der GD50 für den letzten Monat zeigt mit...