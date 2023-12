Denarius Metals Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Denarius Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,45 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,47 CAD um +4,44 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 0,4 CAD, was einem Anstieg von +17,5 Prozent entspricht. Hier erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf die Dividende weist Denarius Metals im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Denarius Metals-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 58,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,17 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber der Denarius Metals-Aktie in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war größtenteils von positiven Themen geprägt, wobei an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Denarius Metals-Aktie.