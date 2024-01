New Provenance Everlasting Holdings Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. In Bezug auf das Unternehmen New Provenance Everlasting gab es weder positive noch negative Diskussionen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der New Provenance Everlasting-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 HKD lag. Am letzten Handelstag wurde ebenfalls ein Schlusskurs von 0,01 HKD verzeichnet, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 HKD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Diskussionsintensität in Bezug auf New Provenance Everlasting im Netz im Durchschnitt geblieben. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für New Provenance Everlasting zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die New Provenance Everlasting-Aktie sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse sowie im Sentiment und Buzz eine Gesamtbewertung von "neutral".