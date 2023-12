New Provenance Everlasting Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um New Provenance Everlasting werden über einen längeren Zeitraum gemessen, um die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zu analysieren. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die New Provenance Everlasting derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um 0 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,01 HKD liegt. Der GD50 von 0,01 HKD zeigt ebenfalls eine Abweichung von 0 Prozent und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen gab es eine neutrale Diskussion über New Provenance Everlasting. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.