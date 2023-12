New Provenance Everlasting Holdings Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den New Provenance Everlasting-Titel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Analysen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von New Provenance Everlasting zeigt ebenfalls eine neutrale Stimmungslage. Weder in den sozialen Medien noch auf dem Meinungsmarkt gab es starke positive oder negative Reaktionen in den letzten Tagen. Daher wird die Gesamtanalyse des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Diskussionsintensität rund um die Aktie von New Provenance Everlasting ergeben ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird die technische Analyse betrachtet, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen kaum Abweichungen vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die New Provenance Everlasting-Aktie führt.

Insgesamt erhält die Aktie von New Provenance Everlasting in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.