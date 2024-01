New Pacific Metals Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf New Pacific Metals bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen wurden keine positiven oder negativen Themen identifiziert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der New Pacific Metals derzeit bei 2,92 CAD liegt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 2,16 CAD und hat somit einen Abstand von -26,03 Prozent zum GD200 aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,39 CAD, was einer Differenz von -9,62 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von New Pacific Metals liegt bei 80,7 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeichnet sich eine Verschlechterung der Stimmungslage ab. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält die New Pacific Metals daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.