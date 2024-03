New Pacific Metals Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit hinweg bestimmt. In Bezug auf die New Pacific Metals-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45,88 eine weniger volatile Situation im Vergleich zum RSI7. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird basierend auf der RSI-Analyse ein "Gut"-Rating für die New Pacific Metals-Aktie vergeben.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über New Pacific Metals in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über New Pacific Metals wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist die New Pacific Metals derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,45 CAD, womit der Kurs der Aktie um -33,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,58 CAD, was einer Abweichung von +3,16 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".