New Oriental Education And Tech Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der New Oriental Education &-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 21, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu hat der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 35,03, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für die New Oriental Education &-Aktie auf Basis des RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können ebenfalls zur Bewertung herangezogen werden. In diesem Kontext zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Hinblick auf die New Oriental Education &-Aktie im üblichen Bereich liegt und daher neutral eingestuft wird. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Stimmung hauptsächlich negativ ist. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um die New Oriental Education &-Aktie diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse der New Oriental Education &-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 46,14 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 72,25 HKD, was einer positiven Abweichung von 56,59 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 19,15 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die New Oriental Education &-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungsmethoden eine insgesamt "Gut"-Bewertung.