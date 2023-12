New Oriental Education And Tech Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "New Oriental Education & Technology Group":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag überwog die Diskussion hauptsächlich positive Themen, während an 11 Tagen die negativen Themen dominierten. Besonders in den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen New Oriental Education & diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von New Oriental Education & derzeit bei 40,43 HKD gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 61,65 HKD lag und somit einen Abstand von +52,49 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 54,67 HKD liegt. Dies ergibt eine Differenz von +12,77 Prozent und somit ein "Gut"-Signal. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Der Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes rund um New Oriental Education & in den sozialen Medien gegeben hat. Daher erhält die Aktie hierfür ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt wird New Oriental Education & daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der New Oriental Education & als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die New Oriental Education &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,3, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,09, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.