New Oriental Education And Tech Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der New Oriental Education & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 40,57 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 62,05 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +52,95 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +12,86 Prozent im Vergleich zum GD50 für die vergangenen 50 Tage. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 47,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur zwei Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch in Bezug auf das Unternehmen New Oriental Education & verbessert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.