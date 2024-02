New Oriental Education And Tech Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Astellas Pharma":

Die New Oriental Education &-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt, die sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 46,33 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 71,4 HKD liegt, was einem Unterschied von +54,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 60,78 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Differenz von +17,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie entsprechend mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der New Oriental Education &-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien deutet auf eine insgesamt negative Einstufung hin.

Auch das Sentiment und der Buzz bezüglich der Aktie haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten in den Diskussionen führten zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse betrachtet außerdem den Relative Strength-Index (RSI) der Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 30,79, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdrückt, ergibt einen Wert von 36 und wird ebenfalls als neutral bewertet.

Insgesamt deutet die technische Analyse darauf hin, dass die New Oriental Education &-Aktie derzeit keine überkauften oder überverkauften Signale zeigt und daher insgesamt neutral bewertet wird.