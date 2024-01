New Oriental Education And Tech Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "New Oriental Education & Technology Group":

Die Bewertung einer Aktie kann von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse der New Oriental Education & Aktie wurden interessante Ausprägungen festgestellt.

Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird hierbei als Indikator betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 42,41 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 57,42 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird die New Oriental Education & Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die New Oriental Education & Aktie liegt bei 36,07, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die New Oriental Education & Aktie hinsichtlich der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, der trendfolgenden Indikatoren und der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.