New Oriental Education Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die New Oriental Education & Aktien haben in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt derzeit bei 40,57 HKD, während der aktuelle Kurs bei 62,05 HKD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +52,95 Prozent und wird daher insgesamt als "Gut" bewertet. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 54,98 HKD um +12,86 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als positiv eingestuft wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen hingegen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Abschließend wurde auch der Relative-Stärke-Index (RSI) für New Oriental Education & analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 47,46 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,19 ebenfalls keine überkaufen oder überverkaufen Tendenzen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die New Oriental Education & Aktie aufgrund der positiven Kursentwicklung und der neutralen Einschätzungen beim Sentiment und dem RSI als "Neutral" bewertet.

