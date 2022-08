New Mountain Finance News: Aktie jetzt kaufen?

New Mountain Finance: So sind die Analysteneinschätzungen Die Aktie der New Mountain Finance wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu New Mountain Finance vor. Das Kursziel für die… Hier weiterlesen